Cosenza, stabilizzati 87 precari dell’Asp

il provvedimento

COSENZA «È una bella notizia per i lavoratori, per l’azienda e per gli utenti». È quanto ha affermato il commissario dell’Azienda sanitaria di Cosenza Vincenzo La Regina nel comunicare la stabilizzazione di 87 lavoratori precari che da anni prestano servizio nelle strutture dell’Asp di Cosenza. «Nel rigoroso rispetto della legge, abbiamo proceduto a sanare una questione che per tanto tempo ha tenuto col fiato sospeso questi lavoratori che oggi finalmente vedono riconosciuto un loro diritto». La stabilizzazione sposa un principio più volte evidenziato dal management aziendale e cioè, l’ottimizzazione dei servizi erogati facendo leva sulle risorse umane il cui percorso lavorativo è già ampiamente sperimentato. Nel confermare la fiducia ai lavoratori oggetto del provvedimento, i vertici aziendali ribadiscono la volontà di profondere ogni sforzo possibile al fine di individuare nuove opportunità di sanare in tempi ragionevoli altre posizioni lavorative che necessitano di essere definite.