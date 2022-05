Lista ricusata, il sindaco di Carolei (e candidato) ricorre al Tar

la scelta

CAROLEI Sarà il Tar a decidere sulla posizione di Francesco Iannucci, sindaco uscente di Carolei – in campo anche nelle prossime amministrative – ma ieri frenato dalla ricusazione della lista “Ricusata” con la quale aveva deciso di ripresentarsi per riconfermarsi alla guida del comune nel cosentino. «Ho dato mandato all’avvocato Oreste Morcavallo per difendere i nostri diritti e la nostra immagine», dice Iannucci. «Ci sono, in giurisprudenza, sentenze che potrebbero ribaltare la decisione di ricusazione della lista “Rinascita” con me capolista o in alternativa con il Paolo Filice quale nuovo candidato a sindaco di Carolei. Nei prossimo giorni ne sapremo di più». (f.b.)