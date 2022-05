Beccato in auto con eroina, arrestato un giovane a Cosenza

i controlli

COSENZA Nel pomeriggio di oggi, a Cosenza, nel corso del servizio di controllo del territorio i militari della Compagnia Carabinieri del capoluogo hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 23enne del posto, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. I Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno proceduto, nel centro urbano di Cosenza, ad un controllo di polizia della sua autovettura, risultata oggetto di pregresso sequestro amministrativo per mancanza di copertura assicurativa. A seguito di perquisizione personale e veicolare, sono state ritrovate 18 dosi di eroina, del peso complessivo di circa 14 grammi. Su disposizione del Magistrato di turno della Procura della Repubblica di Cosenza, è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida prevista domani.