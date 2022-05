ambiente

APRIGLIANO Oggi ad Aprigliano, in provincia di Cosenza, si è svolta la prima giornata dedicata alla biodiversità per il rispetto dell’ambiente. «Insieme agli alunni dell’Istituto Comprensivo, per le strade del Comune, per vivere la natura e conoscere la ricchezza di un ambiente salubre come valore educativo fondamentale», scrive il sindaco Alessandro Porco.

Domani sarà la giornata dedicata alla conoscenza della società delle api e si svolgerà la gara di pittura estemporanea sempre con la partecipazione dell’istituto Comprensivo. «L’ambiente è la casa di tutti, – aggiunge il primo cittadino – averne rispetto è un atto d’amore verso noi stessi e per il futuro dei nostri figli».