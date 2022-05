Loizzo: «Bene tavolo Adduce, inizia un nuovo corso per la sanità calabrese»

la nota

CATANZARO «Le ottime risultanze del tavolo Adduce confermano che è iniziato un nuovo corso per la sanità calabrese». Lo afferma Simona Loizzo, capogruppo della Lega in consiglio regionale.«È stato certificato un attivo di 145 milioni di euro – dice Loizzo – a testimonianza dell’ottimo lavoro svolto dal presidente Occhiuto, con lo sblocco dei 60 milioni previsti dal decreto ministeriale. Questo risultato ci dà l’idea di una Regione in fase di rilancio concreto nel settore più importante da amministrare – aggiunge Loizzo – e ci proietta verso una nuova dimensione. Con le nuove assunzioni si andrà a regime – dice l’esponente leghista – e si potrà avere finalmente una sanità pubblica all’altezza delle aspettative dei cittadini. Si quantificherà il debito storico che in alcune Asp è davvero pesante – dice Loizzo – ed è opportuno e positivo che di questo si interessi la guardia di finanza. Mi auguro che cresca una condivisione tra maggioranza e opposizione – conclude Loizzo – su un tema che non può essere divisivo ma che deve incontrare un’ampia convergenza».