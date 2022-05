Scilla in vetrina mondiale. Arriva l’attore Stanley Tucci con la Cnn – VIDEO E FOTO

L’evento

SCILLA Scilla nuovamente in vetrina dopo la ventata di freschezza arrivata con la visita di Jovanotti. Questa volta lo scenario di Chianalea andrà sul palcoscenico mondiale della Cnn. Il regista e attore americano Stanley Tucci, ma di origini calabresi, ha scelto la splendida cittadina della Costa Viola come tappa del suo tour in Italia dove sta girando il programma “Stanley Tucci: Searching for Italy” che andrà in onda, appunto sulla Cnn. Una trasmissione di gastronomia – nota al grande pubblico americano, e non solo – condotta dall’artista i cui nonni provenivano dalla Calabria: del Cosentino, il nonno e di Serra San Bruno la nonna.

Stanley Tucci assieme allo staff del “Principe di Scilla – U Bais”

Tucci – che nel suo palmares vanta due Golden Globe e una candidatura al premio Oscar come attore non protagonista – si è fermato nella cucina del “Principe di Scilla – U Bais”. Si tratta della stessa struttura ricettiva che ha visto ospite d’onore Jovanotti.

Dunque un’altra splendida occasione per Scilla e la Calabria intera di farsi notare al grande pubblico con le sue bellezze. Nella copertina che rilancia la trasmissione, infatti, compare una splendida immagine di Tropea e del suo mare.