Raggiri ad anziani soli, soldi all’estero e riciclaggio. Mente in Romania e basi nel Reggino per il sistema delle truffe

l’operazione

REGGIO CALABRIA Si approfittavano della fragilità delle loro vittime, le circuivano, per poi chiedergli grosse somme di denaro minacciandoli se si rifiutavano di pagare. È il sistema messo in atto da un’organizzazione criminale con base in Romania, ma che operava in diverse città italiane e altri paesi europei: Germania e Olanda.

L’operazione, denominata “Transilvania”, scaturisce dall’attività d’indagine avviata nel 2018 sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Locri. I Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria, unitamente al personale delle forze di polizia di Romania e Germania sotto il coordinamento di Europol, l’agenzia di Polizia europea specializzata nel contrasto al crimine transfrontaliero tra gli Stati membri dell’Unione hanno dato esecuzione a 13 mandati di arresto europeo e 3 ordinanze di custodia cautelare. Sono 59 gli indagati.

I provvedimenti sono stati emessi dal Gip del Tribunale di Locri.

Mente in Romania, base operativa nel Reggino

L’organizzazione criminale sgominata era molto articolata. Secondo quanto scoperto dagli inquirenti, era dotata di una struttura piramidale composta da soggetti di nazionalità rumena, avente un vertice – due coniugi – in Romania e base operativa nel Reggino, tra Bianco e Melito di Porto Salvo, ma con articolazioni che si diramavano anche fuori regione: in particolare nei comuni di Siderno, Rosarno, Bovalino, Reggio Calabria e Milazzo (in provincia di Messina). Tra i soggetti coinvolti nelle indagini anche un uomo originario di Bova Marina, che secondo gli inquirenti «aiutava nelle operazioni di riciclaggio». Agli indagati vengono contestati reati associativi di carattere transnazionale, circonvenzione di incapace, riciclaggio, intestazione fittizia di beni, rapina ed estorsione.

Le vittime: sole e vulnerabili

«Persone vulnerabili e sole che sono state manipolate psicologicamente». È l’identikit che gli investigatori hanno tracciato delle persone che venivano scelte e diventavano vittime delle truffe. Anziani, ma non solo, è stato sottolineato nella conferenza stampa durante la quale sono stati spiegati i dettagli dell’operazione. «Venivano adescati dalle donne che agivano sul territorio e che si approfittavano della loro fragilità». Quando le vittime iniziavano a rifiutarsi di elargire ulteriore denaro venivano minacciate: «La paura era che tutto potesse essere raccontato alle loro famiglie».

Le indagini sono partite nel 2018 dopo la denuncia di un anziano. L’uomo, «disperato per aver dilapidato il suo intero patrimonio», si era recato alla stazione dei Carabinieri di San Luca e aveva raccontato di essere stato circuito da una donna di nazionalità rumena, che aveva finto di essere innamorata di lui. La donna lo aveva costretto a consegnarle circa 20mila euro. «Apparentemente la denuncia poteva sembrare un caso isolato, ma le indagini hanno portato al disvelamento di un vero e proprio sistema». Tutto studiato nei minimi particolari. Così l’organizzazione criminale era riuscita ad adescare 15 persone ottenendo ingenti somme di denaro. «Ma il numero delle vittime – affermano gli inquirenti – potrebbe essere molto più alto». Come più alto potrebbe essere il profitto ottenuto: oltre un milione di euro la cifra tracciata dagli investigatori. Il dato, però, potrebbe essere parziale: i pagamenti a favore degli indagati, infatti, sarebbero avvenuti non solo con versamenti tramite “Money Transfer” all’estero, ma in molti casi si trattava di consegne di denaro contante. «Ci sono degli aspetti – affermano gli inquirenti – ancora in corso di approfondimento». (redazione@corrierecal.it)