Ennesimo dramma sulla 106. A Reggio muore una giovane

La tragedia

REGGIO CALABRIA Una giovane ha perso la vita in un incidente stradale a Boccale, quartiere della periferia sud della città.

Secondo una prima ricostruzione, la donna era alla guida della sua auto lungo la statale 106 quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo ed è finita – dopo che la vettura si è ribaltata – nel piazzale di un distributore di carburante della zona.

Inutili i soccorso scattati immediatamente, per la giovane non c’è stato nulla da fare. Ad intervenire oltre ai sanitari del 118, anche una squadra dei vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale reggina. Saranno loro a cercare di ricostruire l’esatta drammatica sequenza costata la vita alla donna.