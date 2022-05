Il nervosismo di Stasi sul budget per il “Mese europeo”

la discussione

CORIGLIANO ROSSANO «E ditegli come abbiamo sperperato questi soldi». È bastata una risposta del genere fornita dal sindaco di Corigliano Rossano, Flavio Stasi, al direttore de L’Eco dello Jonio, Marco Lefosse, per accendere la miccia della polemica.

Teatro dello scontro la conferenza stampa tenutasi ieri mattina per la presentazione degli eventi del “Mese europeo”.

Ad un certo punto dell’incontro con i media, il collega Marco Lefosse chiede al vicesindaco Maria Salimbeni, all’assessore al Turismo, Costantino Argentino ed al dirigente Giovanni Soda che stavano presiedendo la conferenza stampa, «qual è il budget destinato alla promozione e alla comunicazione del pamphlet degli eventi oltre i confini del Crati e del Trionto?», per pubblicizzare il “Mese europeo” anche fuori città.

Evidente imbarazzo degli amministratori presenti che iniziano – come spesso accade in questi frangenti – a girare attorno alla questione, ma senza riferire alcuna valida risposta, fino all’entrata in sala giunta del sindaco, che reagisce al collega: «Dategliela la risposta a Lefosse, ditegli come abbiamo sperperato questi soldi», quasi non fosse lecito chiedere agli amministratori come spendono soldi pubblici.

La risposta giunge, dopo indicazione di Stasi, dal funzionario Bendetta De Vita: «Duemilacinquecento euro per manifesti, 6×3 e sponsorizzazione sui social». Qualche amministratore presente dietro le quinte si lascia andare alla battuta del tenore «adesso sarà contento, ha fatto la polemica» a cui Lefosse replica sottolineando come siano gli amministratori «a fare polemica senza alcun motivo».

Ne segue una filippica dell’assessore al Bilancio e vicesindaco Salimbeni su temi finanziari e le “buone pratiche” amministrative.

La conferenza stampa tenutasi intorno alle 11 e andata in diretta Facebook viene poi ripubblicata alle 18,05 con alcune parti della “polemica” accuratamente tagliate. L’incontro coi i media sarebbe dovuto servire a illustrare il programma dettagliato della manifestazione che, invece, non è ancora noto.

Insomma, ecco i modelli di conferenza stampa organizzati dall’Amministrazione comunale di Corigliano Rossano, in cui porre semplici domande sulla spesa pubblica, è vilipendio cospiratorio. (lu.la.)