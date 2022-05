Gizzeria, scontro sulla SS18: tre i feriti

il sinistro

GIZZERIA Un incidente stradale è avvenuto quest’oggi attorno alle 16 a Gizzeria, nel Catanzarese, lungo la SS18. Due i veicoli coinvolti, una 500 e un fuoristrada, in un sinistro che ha causato anche tre feriti. Uno di loro, a causa delle gravi ferite, è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Catanzaro. Gli altri due, invece, sono stati trasportati nel nosocomio di Lamezia Terme. Ad allertare le forze dell’ordine è stata una coppia di coniugi, un’infermiera del 118 di Cosenza e un carabiniere di Lamezia Terme. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e i Carabinieri per effettuare i rilievi del caso.