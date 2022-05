Gratteri: «La storia ci insegna che il potere non vuole essere controllato»

L’intervento

LAMEZIA TERME «Quel pomeriggio di trent’anni fa non avevo capito cosa stesse accadendo, fino a quando sono salito in auto ed ho acceso la radio. Ero un giovane magistrato, non mi aspettavo che la mafia uccidesse Falcone in quel momento storico ed a quel modo. A Roma aveva una scorta meno asfissiante, sarebbe stato più semplice ucciderlo nella Capitale. Ma le mafie hanno bisogno di inviare segnali forti». Il procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri, ospite di Buongiorno Regione, in onda questa mattina su Rai 3 Calabria, così ricorda il 23 maggio 1992.

«La notizia ci ha sconvolti – aggiunge – e subito dopo abbiamo capito, percepito, che anche Borsellino sarebbe stato ucciso di lì a poco. La storia ci insegna che il potere non vuole essere controllato e il controllore non vuole essere disturbato, e quando c’è qualcuno che alza il tiro inizia la campagna mediatica del fango, giornali che sistematicamente, quotidianamente, scrivono cose false, giornalisti che storpiano una notizia in modo scientifico: quando questo accade per molto tempo qualcuno potrebbe convincersene. Le mafie sono attentissime a queste letture, al vento che tira. Ricordo i gattopardi a Palermo, sono stato testimone di gente salita sui palchi che in vita aveva deriso Giovanni Falcone. Immagino le sofferenze, la rabbia che Falcone e Borsellino hanno vissuto per anni, perché spesso non si può rispondere agli attacchi ed è necessario il silenzio. Ci si preoccupa della gente comune, di non confondere la gente comune, bisogna stringere i denti ed andare avanti».

«Oggi in Italia spira un brutto vento»

«In questo momento, in Italia spira un brutto vento – aggiunge Nicola Gratteri – perché quando governano le larghe intese, si riesce a far passare riforme che nulla hanno a che vedere con la giustizia; la gente vuole processi giusti, celeri ed un sistema giudiziario efficiente. Le riforme dell’ultimo anno, non hanno nulla a che vedere con l’efficienza e la risposta di giustizia che pretende la gente. Siamo molto preoccupati della collettività, perché c’è un allentamento delle maglie della giustizia. Questi sono messaggi che si ripercuoteranno anche nell’ordinamento di qui a poco».

«Mi teme chi commette reati»

«Chi teme Gratteri? Chi commette reati, tenta di indebolire sistemi e metodi di lavoro efficienti. A Catanzaro dal 2016 è aumentata di molto la produttività; secondo il Ministero non c’è stata nessuna ingiusta detenzione e questo contraddice i mantra di certi giornali a cadenza quasi quotidiana. La Procura di Catanzaro è stata indicata dal Ministero della Giustizia come modello di efficienza ed è stata la più produttiva in Italia durante la fase pandemica. Abbiamo costruito la più grande aula bunker del mondo occidentale a Lamezia Terme e nel mese prossimo inaugureremo la nuova sede della Procura in un bellissimo convento del ’400, di fronte al Palazzo di Giustizia, per un risparmio di 1,7 milioni di euro. La nuova sede vanterà sistemi di sicurezza e tecnologie all’avanguardia, uniche nelle procure italiane».

«Non mi sento solo»

«Non mi sento solo. Il paragone con Falcone e Borsellino è inappropriato perché sono due giganti. Ho grande afflato con i vertici delle forze dell’ordine, le sento molto vicine. Così come sento vicino la gente, non fosse altro che per l’idea di ricevere le persone. Ogni settimana accolgo decine di persone che raccontano i loro drammi, le vessazioni che subiscono dalla ‘ndrangheta, episodi di usura ed estorsione. Questo filo diretto rende la nostra Procura molto vicina alla gente, e registro tanto affetto attorno a noi».

«Temo tutti i poteri – sottolinea il procuratore – ‘ndrangheta e massoneria deviata separate da un filo molto sottile. Spesso c’è una commistione e si muovono in tandem. Nel distretto di Catanzaro stiamo lavorando molto, ma soprattutto è cambiata la mentalità, abbiamo dato fiducia alla gente, l’essere credibili è più importante delle indagini. Parlare di sconfitta delle mafie è un’utopia in questo momento di grande smobilitazione sul piano normativo e sul piano del contrasto. Purtroppo, nei governi delle larghe intese si propongono provvedimenti che con una opposizione forte non passerebbero. Il potere non vuole essere controllato, ha paura che qualcuno possa girare lo sguardo sui loro affari. La gente comune, invece, ha bisogno di trasparenza, di vivere un mondo pulito e quindi dimostra vicinanza a me, alle donne e gli uomini che lavorano con me».

«Rimarrò a Catanzaro fino al 2024»

«Sarò procuratore di Catanzaro fino al 16 maggio 2024. Se rimanessi a Catanzaro – conclude Nicola Gratteri – il giorno dopo ritornerei ad essere sostituto procuratore, questa è la regola. Quindi prima di quella data dovrò trovare un’altra collocazione. Potessi decidere, starei sempre a Catanzaro, dove mi trovo benissimo, ho un ufficio efficiente, polizia giudiziaria di prim’ordine e adesso andremo a lavorare in un momento con nuovi spazi e giardini».