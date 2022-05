Massimo Ferrero, oggi l’udienza preliminare a Paola

l’inchiesta

PAOLA Questa mattina è prevista, dinanzi al gup del tribunale di Paola, l’udienza preliminare a carico dell’ex presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero e di altre otto persone coinvolte nell’inchiesta coordinata dalla procura guidata da Pierpaolo Bruni sul fallimento delle società del gruppo Ferrero.

Il presidente della squadra ligure era stato arrestato a Milano per reati societari e bancarotta, mentre altre 5 persone erano finite ai domiciliari tra cui la figlia di Ferrero, Vanessa e un nipote, Giorgio, gli indagati erano in tutto nove. Ferrero, in carcere a San Vittore, è poi passato ai domiciliari il 21 dicembre scorso, quando il Riesame di Catanzaro ha accolto la richiesta dei difensori dell’imprenditore. Oltre alla decisione in merito all’eventuale futuro processo, il gup di Paola potrebbe decidere di attenuare le misure emesse nei confronti degli altri indagati, in primis dei familiari dell’ex patron blucerchiato. (f.b.)