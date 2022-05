Occhiuto: Profiti commissario straordinario di Azienda Zero

la nomina

CATANZARO «Ho nominato Giuseppe Profiti commissario straordinario di Azienda Zero. Avremo, in un ruolo chiave, un manager di qualità, con grande competenza tecnica e amministrativa. Un calabrese pronto a mettersi in gioco per la nostra Regione. Sono molto contento. Auguri e buon lavoro». Lo scrive su Twitter Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria. Giovanni Profiti, ex numero uno dell’Ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma e noto docente universitario, è stato nominato nelle scorse settimane superconsulente per la Sanità del presidente della Regione Calabria. Il suo nome è stato suggerito dal ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità dopo il rallentamento dell’operazione riguardante il colonnello Maurizio Bortoletti, mai entrato ufficialmente in servizio come sub commissario.