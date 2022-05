Jovanotti: «Il 2 giugno il videoclip di “Alla salute”»

l’opera

Uscirà il 2 giugno il videoclip del brano di Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, “Alla salute” girato in Calabria. Lo ha annunciato, tramite i suoi canali social, lo stesso cantautore, che qualche settimana fa aveva trascorso quarantotto ore tra Scilla e Gerace per le riprese del video del suo nuovo brano tratto dall’album Mediterraneo. «Qual è il bilancio di questi due giorni? Che sono stati pochi, brevi e bellissimi», aveva commentato in conferenza stampa, presentando il videoclip girato dal regista calabrese Giacomo Triglia. Dopo il successo del 2019 che ha visto la partecipazione di oltre 25mila persone, il 12 e il 13 agosto Jovanotti tornerà ancora una volta in Calabria, a Roccella Jonica con il suo “Jova Beach Party”.