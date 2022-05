Decimo sbarco in quindici giorni: in settanta raggiungono Crotone

accoglienza

CROTONE È il decimo sbarco nel giro di 15 giorni (il 17esimo dall’inizio del 2022) quello registrato nel pomeriggio di oggi al porto di Crotone. Una motovedetta della Guardia di finanza ha scortato intorno alle 16.30 un’imbarcazione con a bordo una settantina di migranti, raggiungendo la banchina del Molo foraneo. I servizi di soccorso in mare hanno ricevuto il supporto dell’unità Sar (Search and rescue) della Guardia costiera.

La routine di sbarco è ancora in fase di svolgimento e, solo una volta conclusa, saranno noti il numero e la nazionalità dei migranti, così come si conosceranno le coordinate d’intercettamento dell’imbarcazione. Sul posto sono intervenuti gli uomini dell’ufficio immigrazione della Questura e il personale della Croce rossa italiana che stanno prestando i primi soccorsi ai migranti.