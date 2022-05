Donato: «Con le organizzazioni sindacali interscambi sistematici»

VERSO IL VOTO

CATANZARO «Con le organizzazioni sindacali, fondamentali soggetti collettivi della vita del Paese, la nuova Amministrazione comunale avrà interscambi sistematici. La loro azione e l’elaborazione progettuale che li contraddistingue, sono indispensabili per fare un’equa sintesi tra interessi particolari e bene comune. E per mettere in atto iniziative finalizzate a promuovere sviluppo e nuova occupazione, in una città in cui l’alta percentuale di disoccupazione e le questioni della salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti e del precariato, sono di stringente attualità. In tal senso, è senz’altro un’ottima notizia la riconferma a segretario generale della Cisl del calabrese Luigi Sbarra. Soprattutto città come Catanzaro, che hanno urgenza del sostegno istituzionale e sociale, orizzontale e verticale, debbono poter contare sullo sguardo dei sindacati dalla lunga e prestigiosa storia come la Cisl». Lo afferma, in una nota, il candidato a sindaco Valerio Donato.