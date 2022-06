De Luca: «Stop ai comizi. Il commissariamento sarà la morte di Carolei»

comunali

CAROLEI «Rinuncio a fare comizi a Carolei e ne non so se ne farò uno a Vadue che è già stato fissato da tempo». Lo afferma Francesco De Luca, candidato a sindaco. «Il clima di violenza e di scontri generato dalla lista esclusa – dice De Luca – non va nella direzione auspicata per pacificare il nostro comune. Siamo stati aggrediti senza motivo da chi è escluso dalle competizioni non per colpa nostra ma ai sensi di una legge dello stato. Noi vogliamo rappresentare tutti senza esclusione alcuna ma c’è chi invoca il commissariamento che sarebbe la morte di Carolei».

«Se non si raggiungerà il quorum – dice De Luca – non potremo attivare i progetti del Pnrr, pagare i creditori, effettuare la manutenzione ordinaria. Andare a votare è l’unica soluzione per Carolei mentre è da irresponsabili chiedere il non voto solo perché, per una condanna, non ci si può candidare. Il nostro passato di amministratori è una garanzia di buongoverno per tutta la comunità. Invitiamo tutti alla moderazione e al rispetto della democrazia – conclude Francesco De Luca – che non può essere scontro fisico e intimidazione, né chiedere di non esercitare il più importante diritto che è quello del voto».