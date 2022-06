Esulta per il gol di Iemmello e si frattura tibia e perone. Il Catanzaro le regala una maglia

la visita

CATANZARO Troppa gioia per il gol di Iemmello contro il Monopoli. Così l’esultanza di una giovane supporter del Catanzaro si è trasformata in un infortunio abbastanza serio. La tifosa è caduta dopo l’1-1 siglato da Iemmello e si è rotta tibia, perone e malleolo. Oggi il bomber e il direttore generale Foresti sono andati a farle visita a casa e le hanno regalato la maglia del club.

Questo il post pubblicato sui profili social del club: «Dopo la brutta caduta con la rottura di tibia, perone e malleolo, oggi l’incontro con la società. Paola, la tifosa caduta nel momento dell’esultanza del gol dell’1-1 di Iemmello contro il Monopoli è in via di guarigione. Contattata dal direttore Diego Foresti subito dopo l’accaduto che le trasmetteva la vicinanza di tutta la proprietà e della società, questa mattina ha ricevuto la sorpresa e la visita del DG e della punta giallorossa Iemmello. Forza Paola, ti aspettiamo alla prima partita della nuova stagione al Ceravolo!».