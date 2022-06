«Il posto delle fragole e le nevrosi di Bergman»

il regista

Nelle varie fasi creative della immensa carriera cinematografica di Ingmar Bergman, il posto delle fragole è forse il film più significativo ed emozionante, specchio dell’inquietudine che lo accompagnò per tutta la vita e della nevrosi che segnò la sua produzione artistica.

Inserito nella trilogia di Dio, il film attraversa la vita dell’anziano medico Isaak Borg, con un viaggio verso una meta certa, un ambito riconoscimento professionale. Il sogno assume nel film un significato particolare.

Isaak, nel lungo viaggio, sogna prima se stesso morente, poi in una raffigurazione che lo mette di fronte ai sogni svaniti. I ricordi impietosi ne tracciano i rimpianti, l’amore per la cugina, il posto delle fragole, la consapevolezza di una costante ricerca di Dio.

Bergman utilizza la consistenza del sogno per riesumare l’esistenza del medico e la sua catarsi. La trasformazione porterà il medico a riconciliarsi con la vita e a riprendere possesso delle sue immagini, riportando la bellezza dei ricordi infantili nel suo presente come pacificazione.

L’identificazione con il suo ego è la intuizione più spettacolare del regista di Uppsala. Isaak si confronta con i suoi demoni riportando il cinema a una dimensione letteraria.

Bergman è una sorta di Dostoevskij resuscitato, con il parallelo dell’intimo vissuto con quello dei Karamazov, cui lo psichiatra Antonio Semerari ha dedicato uno splendido saggio (Il delirio di Ivan).

Bergman, vissuto quasi 90 anni, ha affrontato personalmente la complessità del dolore più volte. Irrequieto, sensibile al segno di un’educazione luterana, due volte ricoverato in clinica, il grande regista svedese ha sperimentato il dolore in ogni suo segmento. La sua vita, con 5 mogli e nove figli, non è stata certo semplice ma è vissuta su una sequenza di problemi non facili da risolvere.

Il posto delle fragole è ancora oggi, 65 anni dopo, il sentimento di una lettura esistenziale tragica ma allo stesso tempo capace di rinascita. Così come tutto il cinema di Bergman, pietra miliare di una lettura originale e mai superata del vivere umano.

