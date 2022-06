Auto precipita in una scarpata a Francavilla. Muore ventenne

Il dramma

FRANCAVILLA MARITTIMA Tragico incidente nella notte a Francavilla Marittima. Un ventenne ha perso la vita a seguito del sinistro. In particolare la Renault Captur, l’auto sulla quale viaggiava assieme ad altri due giovani, sarebbe sbandata attorno alle 2 di notte finendo giù in una scarpata. Un volo fatale per il giovane che viaggiava sul sedile posteriore della vettura lungo la strada provinciale 263 che collega Villapiana a Castrovillari. Gli altri due giovani sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale “Annunziata” di Cosenza. È versano in condizioni gravi. Si tratta del conducente del mezzo e di una ragazza. Quest’ultima che viaggiava accanto al conducente è ricoverata in prognosi riservata al nosocomio cosentino.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri della Compagnia di Cassano Jonio, guidati dal capitano Michele Ornelli, e i sanitari del 118 del presidio di Castrovillari.

Sull’intera vicenda la Procura di Castrovillari ha aperto un fascicolo per cerca di comprendere l’esatta dinamica di quanto successo.