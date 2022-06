Occhiuto rilancia il Ponte sullo Stretto: «È strategico e sbloccherebbe altre opere utili per Calabria e Sicilia»

il nodo infrastrutture

MESSINA «Penso che il ponte sia una infrastruttura strategica che diventa anche volano per fare altre infrastrutture, quelle che mancano alla Calabria e alla Sicilia. Penso che queste due regioni insieme possono essere un’Hub dell’Europa sul Mediterraneo, nel momento in cui anche per effetto di questa sciagurata guerra, il Mediterraneo diventa la parte che si può più sviluppare, produrre energia». Così il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, parlando del Ponte sullo Stretto e dell’Area Integrata. «In questo contesto – ha aggiunto Occhiuto – una infrastruttura ritenuta strategica dall’Europa un po’ meno dall’Italia come il ponte, diventa ancora più importante così come è importante che Calabria e Sicilia sviluppino assieme una serie di azioni politiche e amministrative per rendere queste regioni capaci di intercettare i flussi dello sviluppo che si realizzeranno per il Mediterraneo. L’area integrata dello Stretto – ha concluso il presidente della Regione Calabria – interessa tantissimo anche la Calabria, la nostra è una regione con un milione e 800mila abitanti, troppo piccola per poter vincere le politiche che sarà chiamata ad intraprendere nei prossimi anni. Credo che l’area dello Stretto sia una parte vocata a svilupparsi, si tratta di integrare azioni , servizi come l’aeroporto dello Stretto».