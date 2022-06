Sanità, Unindustria Calabria: «In sintonia col sottosegretario Costa» – VIDEO

L’incontro

CATANZARO «Sanità privata a supporto di quella pubblica». Sintonia tra Unindustria Calabria e il sottosegretario Andrea Costa, emersa nel corso di incontro promosso questa mattina dal presidente della sezione Sanità dell’associazione datoriale, Alfredo Citrigno, all’interno della propria sede e che si inserisce tra le iniziative organizzate dal Consiglio direttivo.

«Un confronto proficuo – riferisce una nota – in un clima cordiale e costruttivo utile a favorire una collaborazione sinergica tra le istituzioni governative, la Regione e gli imprenditori del settore».

«Un incontro particolarmente significativo – dichiara Alfredo Citrigno – per le nostre aziende e l’intera Associazione, segno di una sintonia, di un’attenzione che da troppo tempo noi imprenditori della sanità non avvertivamo. Il sottosegretario Costa non ha potuto che rilevare, ascoltando i rappresentanti delle strutture calabresi presenti, la buona qualità del servizio sanitario offerto, il quale spesso risulta fondamentale per l’integrazione dei servizi erogati dalle strutture pubbliche che, nonostante tutti gli sforzi, in alcuni ambiti continuano a mantenere lunghe liste di attesa».

«Particolare apprezzamento – evidenzia il comunicato – è stato espresso, infine, da tutti i rappresentanti delle provincie calabresi i quali, insieme al presidente Citrigno, hanno sottolineato come sia fondamentale un dialogo istituzionale collaborativo ed efficace al fine di attenuare le criticità che attraversa il sistema sanitario regionale a causa dei ritardi e delle scelte non lungimiranti degli ultimi anni».

«Soltanto in questa direzione e con questo approccio – ha concluso Citrigno – possiamo aiutare il presidente Occhiuto ad invertire la rotta ed aprire una nuova pagina nella sanità calabrese che assicuri alle nostre comunità il diritto alla salute».