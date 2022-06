Isola Capo Rizzuto, arriva Gianni Rivera per selezionare giovani talenti

la visita

ISOLA CAPO RIZZUTO La leggenda del Milan Gianni Rivera sarà a Isola Capo Capo Rizzuti per un evento patrocinato dall’ente comunale e della Gsd Isola Capo Rizzuto, organizzato grazie soprattutto alla volontà dell’Assessore allo Sport Gaetano Muto. Lo riferisce in una nota il sindaco Maria Grazia Vittimberga.

Domani alle 12.00, nella Sala Consiliare si terrà la conferenza stampa di presentazione della Gianni Rivera Academy, con la presenza dell’ex calciatore rossonero e della nazionale, che sarà sul territorio per la selezione di giovani talenti.