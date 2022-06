Ritrovato l’elicottero disperso: nessuno dei 7 a bordo è sopravvissuto

Tragico epilogo

MODENA Nessun superstite. Sono morti il pilota veneto e i sei imprenditori stranieri che si trovavano a bordo di un Elicottero che giovedì mattina era partito dalla Lucchesia, diretto verso il Trevigiano, e del quale si erano perse le tracce sull’Appennino tosco-emiliano.

Le speranze di ritrovare in vita i sette a bordo si sono spente oggi col ritrovamento dei detriti del velivolo e dei cadaveri sul monte Cusna, cima dell’Appennino reggiano, in una zona particolarmente impervia che per oltre 48 ore ha impegnato un’imponente macchina dei soccorsi, coordinata dall’Aeronautica militare e dalla Prefettura di Modena. Un mistero le cause dell’incidente, sulle quali sara’ la Procura di Reggio Emilia a far luce nei prossimi giorni. «Abbiamo avuto delle coordinate, siamo andati sul posto e abbiamo trovato tutto bruciato», è la drammatica testimonianza di un militare impegnato nelle ricerche che l’Aeronautica ha condiviso su Twitter.

Il luogo del ritrovamento

A individuare una sorta di cratere e i primi detriti dell’Elicottero scomparso e’ stato un HH139 del 15/o stormo dell’Aeronautica militare. Il velivolo scomparso dai radar e’ precipitato in una valle, in prossimita’ di un torrente, e anche calare le squadre dei soccorsi col verricello e’ stato difficile perche’ la zona e’ particolarmente aspra. Si tratta dell’area del passo degli Scaloni, 1.922 metri d’altitudine, sul monte Cusna, a un paio di chilometri dal rifugio Segheria. Sul luogo dell’impatto insieme all’Aeronautica militare, anche Soccorso alpino, Guardia di Finanza, i Carabinieri di Castelnovo Monti. Dopo le prime ricognizioni e’ stato chiaro che per i sette a bordo non c’era nulla da fare. Prima sono stati individuati cinque cadaveri, poi gli altri due. Carbonizzati. Il velivolo era partito dall’aeroporto di Capannori Tassignano (Lucca) giovedi’ mattina con destinazione il Trevigiano. Ingaggiato da un’azienda emiliana, da qualche giorno faceva la spola tra Toscana e Veneto per portare manager stranieri in visita in alcune aziende, in concomitanza con un’importante fiera sulla carta a Lucca.

Le vittime del disastro

A perdere la vita Corrado Levorin, pilota 33enne originario di Polverara, nel Padovano, che era alla guida dell’Agusta AW 119 Koala. Un professionista descritto come esperto, pignolo, da chi lo conosceva bene, particolarmente attento al fattore sicurezza in volo. Con lui sei passeggeri, tutti imprenditori. Due di nazionalita’ libanese, Chadi Kreidy e Tarek El Tayak. Quattro di nazionalita’ turca: Serhat Kenar, Arif Cef, Ilker Ucak e Altug Erbil. Questi ultimi erano tutti dirigenti e alti funzionari di societa’ della holding Eczacibasi, protagonista tra l’altro di un incidente simile qualche anno fa. Nel 2017 otto persone tra passeggeri, tutti manager Eczacibasi, e piloti, morirono su un Elicottero caduto a Istanbul causa nebbia. Sulla dinamica del disastro sul Cusna e’ impossibile sbilanciarsi, pero’ una delle ipotesi al vaglio potrebbe essere legata proprio al maltempo.

Un video inviato da uno dei passeggeri

Ci sarebbe un filmato di pochi secondi che uno dei passeggeri ha inviato al figlio in Libano sul volo tra le nuvole, che potrebbe eventualmente essere vagliato. Nonostante Levorin sia stato riconosciuto dai colleghi come un pilota preparato e attento, al momento del sorvolo di quel tratto di Appennino giovedì mattina imperversava una violenta perturbazione. Il crinale era stato investito da tempesta di pioggia, fulmini e grandine. A stabilire cosa sia accaduto sara’ comunque la Procura di Reggio Emilia che sull’incidente aprira’ un’inchiesta. All’autorita’ giudiziaria anche il compito di effettuare rilievi nell’area dell’impatto, che e’ stata posta sotto sequestro. Recuperate le salme, operazione in capo al Soccorso alpino della Guardia di Finanza, che ora andranno identificate prima di essere restituite ai familiari. Sul caso ha aperto un’inchiesta di sicurezza anche l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv), che ha inviato un proprio investigatore.