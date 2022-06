Catanzaro, è il giorno della sfida per conquistare il Comune: in corsa 6 candidati sindaco e 23 liste – I NOMI

elezioni amministrative

CATANZARO Sei candidati sindaco e 23 liste di candidati al Consiglio comunale, per un totale di oltre 700 aspiranti consiglieri comunali, in pratica un candidato ogni 120 abitanti. Sono questi i numeri delle elezioni comunali in programma oggi a Catanzaro, dove si vota per rinnovare il sindaco e il Consiglio comunale dopo la conclusione del quarto mandato del primo cittadino uscente, Sergio Abramo. Urne aperte a Catanzaro dalle ore 7 alle 23 di oggi, lo spoglio inizierà domani alle ore 14: l’eventuale turno di ballottaggio sarà il 26 giugno.

I candidati sindaco con le rispettive liste a sostegno

I candidati sindaco sono Nino Campo, Valerio Donato, Francesco Di Lieto, Wanda Ferro, Nicola Fiorita e Antonello Talerico. Campo, consulente di marketing, è sostenuto da una sola lista, “Catanzaro Oltre”. Valerio Donato, giurista e docente universitario, è sostenuto da 10 liste rappresentate da aree di centrosinistra, di centro e di centrodestra: nel dettaglio con Donato sono in lizza Rinascita, Avanti, Riformisti, Catanzaro Azzurra, Prima l’Italia, Alleanza per Catanzaro, Fare per Catanzaro, Italia al centro, Progetto Catanzaro, Volare Alto, Catanzaro Prima di Tutto. Francesco Di Lieto, vicepresidente del Codacons e avvocato, è sostenuto da una sola lista, Insieme Osiamo, espressione soprattutto di forze della sinistra radicale. Wanda Ferro è la candidata sindaco di Fratelli d’Italia ed è sostenuta da una sola lista. Nicola Fiorita, docente universitario, sostenuto da cinque liste, è il candidato sindaco del centrosinistra: con lui Mo’ Fiorita sindaco, Cambiavento, Catanzaro Fiorita, Pd e Movimento 5 Stelle. Antonello Talerico, presidente dell’Ordine degli avvocati di Catanzaro, è sostenuto da 5 liste: Noi con l’Italia, Azione Popolare, Catanzaro al Centro, Officine del Sud, Io scelgo Catanzaro. Sono complessivamente 23 le liste in corsa per le elezioni comunali di Catanzaro (qui tutti i nomi dei candidati al Consiglio comunale di Catanzaro). Sono cinque i partiti che presentano il loro simbolo ufficiale: Fratelli d’Italia, Noi con l’Italia, Italia al Centro, Pd e Movimento 5 Stelle.

I sei candidati sindaco di Catanzaro: da sinistra Donato, Campo, Di Lieto, Talerico, Fiorita, Ferro

I numeri del voto a Catanzaro

Altri numeri del voto a Catanzaro. Sono 73.294 le elettrici e gli i catanzaresi chiamati alle urne per le Comunali. Le donne aventi diritto sono 38.503, gli uomini 34.791. In 358 (di cui 175 donne e 183 uomini) votano per la prima volta. Gli iscritti alle liste aggiunte per i cittadini Ue sono, invece, 350. I seggi allestiti, privi di barriere architettoniche, sono 92; sei i seggi speciali; nove quelli cosiddetti volanti, situati cioè in strutture sanitarie con meno di 100 posti letto; 380 gli scrutatori impegnati nei seggi, insieme a 92 presidenti e 92 segretari. Sono 120, invece, gli scrutatori supplenti. Circa 100 dipendenti comunali, tra Polizia locale e personale degli uffici tecnico, anagrafe ed elettorale, oltre a quelli comandati dai vari settori, cureranno i servizi richiesti dalla consultazione. La macchina comunale, predisposta dal responsabile dell’ufficio elettorale Franco Catanzaro, è stata allestita in base alle direttive impartite dalla dirigente Simona Provenzano e dalla segretaria generale Vincenzina Sica, che coordina tutto l’apparato elettorale e tiene i rapporti con la Prefettura e le forze dell’ordine. In occasione delle elezioni amministrative odierne l’ufficio elettorale comunale ha predisposto le misure organizzative per consentire ai soggetti positivi al Covid di esprimere il proprio voto: sono istituti due seggi “speciali” – uno della sezione nr. 28 (ospedale Pugliese), l’altro della nr. 92 (policlinico Mater Domini) – nei quali il personale medico delle Usca raccoglierà il voto delle persone affette da covid ricoverate negli ospedali. Inoltre, come già avvenuto nelle scorse consultazioni, gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in isolamento, possono richiedere di esercitare il voto presso il proprio domicilio. Gli interessati dovranno far pervenire all’ufficio elettorale comunale – all’indirizzo elettorale@comune.catanzaro.it o alla Pec uff.elettorale@certificata.comune.catanzaro.it – una dichiarazione di voler votare da casa, inviando in allegato la certificazione medica rilasciata dall’Asp o dalla farmacia, da cui si attesta la positività al covid, copia del documento di identità e proprio recapito telefonico.