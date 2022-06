Lo spoglio

VIBO VALENTIA Emergono i verdetti dell’urna dallo scrutinio elettorale avviato alle ore 14 anche per i 12 comuni della Vibonese in cui si è votato in 35 sezioni complessivamente. Anche in questa provincia non è presente alcun centro che prevede il doppio turno, con la città più grande alle urne è stata Pizzo Calabro che conta quasi 9mila abitanti.

I comuni chiamati al voto sono stati: Arena, Capistrano, Fabrizia, Filogaso, Francavilla Angitola, Ionadi, Pizzo Calabro, San Costantino Calabro, San Nicola da Crissa, Spadola, Stefanaconi e Vazzano.

Tutti i sindaci eletti e i dati elettorali

Nel Comune di Capistrano è stato eletto sindaco Martino Marco Pio con 545 voti pari al 91,60% dei votanti sostenuto dalla lista “Città Futura” cui vanno 7 seggi in consiglio. Ha ottenuto solo 50 voti (l’8,40% delle preferenze) lo sfidante Tino Rocco, appoggiato dalla lista “Civica” che ottiene comunque 3 seggi. Su 1.411 elettori, nel comune hanno votato 630 persone (44,65%), con 28 schede nulle, 7 bianche e nessuna contestata.



A Filogaso eletto sindaco Massimo Trimmeliti con il 91,49% delle preferenze (688 voti), sostenuto dalla lista “Siamo Filogaso” che ottiene 7 scranni delle assise. Staccato di molto l’unico avversario Antonio Barba fermo all’8,51% delle schede (64 voti) con la lista a suo sostegno “Altenativa Filogaso” che acciuffa 3 seggi in consiglio. Bassa l’affluenza ferma al 46,43% degli elettori aventi diritto (1.749) hanno votato in 812. Da segnalare 23 schede nulle, 37 bianche e nessuna contestata.



Al comune di Arena è stato eletto sindaco Antonino Schinella con il 91,86% del favore degli elettori (587 voti) sostenuto dalla lista “Insieme verso il futuro” che ha così raggiunto 7 seggi in consiglio. Nulla da fare Domenico Bellè che con 52 preferenze ottiene l’8,14%, mentre la sua lista “Per il bene comune” ottiene tre posti nella minoranza. Su 2.139 aventi diritto al voto si sono recati alle urne appena 680 persone (31,79%). Si registrano 21 schede nulle, 20 schede bianche e nessuna contestata.



Nel comune di Fabrizia è stata ammessa una sola lista “Liberi e giovani con Fabrizia” che ha sostenuto il sindaco Francesco Fazio eletto con 1.232 preferenze, ottenendo quindi tutti gli scranni del consiglio (10). La percentuale dei votanti è stata calcolata considerando gli elettori residenti in Italia più i soli elettori residenti all’estero che hanno votato. Dunque su 1.724 aventi diritto si sono espressi in 1.252 (l’affluenza è del 72,62%), con 9 schede nulle, 11 bianche e nessuna contestata.



San Nicola da Crissa sarà amministrata dal sindaco Giuseppe Condello che col 93,36% delle preferenze (633 voti) ottenute assieme alla propria lista “Ramoscello d’ulivo con colomba”, guadagna 7 consiglieri tra le assise. David Giovanni e la sua lista “Obiettivo Comune” con 45 voti (6,64%) ottengono i 3 posti della minoranza. Qui gli aventi diritto al voto erano 1.857 e si sono recati alle urne in 744 (40,06%). Da annotare 42 schede nulle, 24 bianche e nessuna contestata.