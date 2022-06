Amministrative a Paola, Ciodaro davanti a Politano e Perrotta

Comunali 2022

PAOLA Si dovrà attendere il 26 giugno per conoscere il nuovo sindaco di Paola. Nella città del Santo Patrono della Calabria nessuno dei 5 pretendenti alla carica di sindaco ha ottenuto la maggioranza dei voti. La certezza è che si dovrà così andare al turno di ballottaggio. E la corsa per aggiudicarsi un posto è a tre. Emira Ciodaro, Giovanni Politano e Roberto Perrotta. Poche decine di voti separano i tre contendenti, anche se al momento, si trova avanti la Ciodaro seguita da Politano e Perrotta. Mentre sarebbero fuori dai giochi Andrea Signorelli e decisamente lontano segue Paolo Alampi. La prima, ex presidente del Consiglio comunale – molto vicina alle posizioni dell’assessore regionale di Forza Italia Gianluca Gallo: per lei cinque liste – è al 27,2%. Segue al 25,56% Politano che sorretto da quattro liste e che gode dell’appoggio dell’ex consigliere regionale Graziano Di Natale. Distaccato di pochissimo voti poi il sindaco uscente Perrotta anche per lui ci sono quattro liste.