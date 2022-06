Bimba rapita nel Catanese, trovato il cadavere

Il dramma

CATANIA È stato trovato il cadavere di Elena, la bambina di cinque anni rapita ieri a Tremestieri Etneo.

I carabinieri del comando provinciale di Catania si stanno recando sul posto. Nella notte i carabinieri hanno svolto ricerche e audizioni per il rapimento della bimba, denunciato ieri dalla madre della piccola alla tenenza di Mascalucia, in provincia di Catania.

I militari hanno ascoltato i familiari della bambina, che sarebbe stata portata via da un gruppo di uomini a Tremestieri Etneo, e i conoscenti della famiglia.

Le indagini sono coordinate dalla Procura di Catania e puntano sul rapimento per vendetta o su una faida di famiglia.