Il Pd: «Al fianco di Fiorita per cambiare la Catanzaro»

Il commento

CATANZARO «Non può che essere commentato positivamente il risultato della lista del Partito Democratico alle amministrative di Catanzaro. Un risultato addirittura migliorativo di quello del 2017, e ciò non era per niente scontato, se si prende in considerazione anche il calo dell’affluenza». Lo sostiene in una nota Domenico Giampà, segretario provinciale del Pd.

«Mi preme rammentare che l’appuntamento elettorale è giunto subito la fase congressuale, con un partito non ancora organizzato, al centro di forti discussioni e tentativi di destabilizzazione, per le note vicende legate alla fuoriuscita di Donato. Nonostante ciò – prosegue – il Pd ha messo in campo una battaglia identitaria, con una lista contenente il simbolo ufficiale, che dopo le liste civiche, si afferma al primo posto per risultato, tra i partiti presenti con il proprio simbolo ufficiale. Sicuramente, il risultato importante elettorale del civismo ci interroga e soprattutto spinge il Pd ad essere all’altezza delle aspettative di tanta gente che orbita nel mondo civico, ma che guarda a noi con interesse. La sfida del futuro sarà quella di saperla intercettare».

«Su Nicola Fiorita a guida della coalizione di centrosinistra ci avevamo visto lungo e la conferma è il voto disgiunto di migliaia di cittadini che vedono in Fiorita il sindaco ideale. Ora la battaglia più importante, quella del ballottaggio, in cui il Pd sarà al fianco di Nicola Fiorita, per cambiare definitivamente le sorti della città».