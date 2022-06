Incursione di Paolo Bonolis nella “casa” dell’amaro Jefferson

la visita

MONTALTO UFFUGO Appena qualche mese fa a suscitare clamore positivo erano stati i paesaggi e la suggestiva dimensione di luoghi come Scilla e Gerace con Jovanotti artefice di un vero e proprio spot per l’intera Calabria

Ma nelle pieghe della regione a suscitare attenzione è anche, e sempre di più, lo straordinario patrimonio agroalimentare che registra al suo interno autentiche eccellenze, note e premiate ormai in tutto il mondo.

Dietro ad essere la creatività, l’esperienza e la determinazione di giovani imprenditori.

È il caso di Ivano Trombino, una sorta di gentleman agricolo con un’aura di secoli passati, e del Vecchio Magazzino doganale protagonisti non solo nella produzione di liquori ed amari apprezzatissimi come il Jefferson ma anche e soprattutto di una narrazione, dalle etichette al racconto, che mostra della regione un volto dinamico e moderno.

Al Vecchio Magazzino Doganale di Montalto Uffugo è in “allestimento” una nuova azienda con una dimensione rurale e culturale, oggi – come reso noto da un post su facebook – a far visita ad Ivano Trombino ed a conoscere da vicino il suo percorso Paolo Bonolis, funambolico protagonista della recente storia televisiva italiana e volto tra i più noti ed apprezzati.

«Con Paolo Bonolis siamo amici – ha raccontato Trombino al Corriere della Calabria – è una persona di intelligenza viva con un profondo e consapevole interesse per l’ambiente e per la campagna calabrese. E’ venuto a farci visita per apprezzare da vicino e dall’interno il nostro percorso». (redazione@corrierecal.it)