Guardia di finanza

CROTONE Un peschereccio con a bordo 102 migranti di origine afgana e pakistana che tentava di spiaggiare è stato intercettato dalla Guardia di finanza e condotto nel porto di Crotone. Il dispositivo integrato di sorveglianza aeromarittima si è attivato, per quanto riguarda la Calabria, nel pomeriggio di ieri, mentre il peschereccio di probabile provenienza turca di dirigeva verso le coste joniche.

In nottata, tre unità navali, infatti, una del Gruppo aeronavale di Taranto, attualmente di rinforzo agli assetti costieri calabresi della Guardia di finanza e due delle Sezioni operative navali di Crotone e Reggio Calabria, hanno monitorato a distanza l’avvicinamento del natante. Quando poi le circostanze sono state favorevoli per agire con l’intervento di polizia marittima, hanno intercettato il peschereccio e abbordato, prendendone così rapidamente il controllo.

Constatate le buone condizione delle 102 persone a bordo, prevalentemente di origine afgana e pakistana, e la capacità del peschereccio di proseguire autonomamente la navigazione verso il porto più idoneo, lo hanno condotto sotto scorta verso Crotone, dove sono giunti alle ore 7.10.

In porto sono proseguite le operazioni di polizia già iniziate a bordo dai finanzieri, per individuare i responsabili della condotta della navigazione. Al contempo, sono state svolte le consuete attività di assistenza, sotto il coordinamento della locale prefettura e degli enti di assistenza ad esse preposte.

L’efficace dispositivo di prevenzione e repressione posto in essere dalla Guardia di finanza in Calabria, dall’inizio dell’anno, ha portato solo per quanto riguarda il Crotonese, all’intercettazione di 15 natanti e all’ arresto, di 27 trafficanti.