Un’altra domenica di sangue sulla Strada statale 106, motociclista muore a Calopezzati – FOTO

la tragedia

CALOPEZZATI Un centauro è morto in un incidente stradale a Calopezzati, sulla strada statale 106. Secondo i primi accertamenti, il motociclista, sessantenne, avrebbe perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro un muretto. Sul posto la polizia, per i rilievi del caso, e gli operatori del 188 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Era stato allertato anche l’elisoccorso, che tuttavia è ripartito subito dopo essere atterrato non potendosi più fare nulla per la vittima. Si attende l’arrivo del magistrato di turno per gli ultimi accertamenti. Disagi si registrano alla viabilità sulla statale 106. (luc. lat.)