Vip in Calabria

PALMI Deve aver trovato proprio un angolo di paradiso tra le splendide spiagge e il mare di Palmi, l’ex calciatore Christian Vieri. A distanza di 2 anni (era l’agosto del 2020), infatti, è tornato a trascorre qui le vacanze in compagnia della moglie Costanza Caracciolo, delle due figlie Stella e Isabel e di un po’ di amici.

Il bomberone di Inter, Milan, Juventus, Valencia e nazionale, ha lanciato oggi (era l’ora di pranzo) un sondaggio sulle storie del social network Instagram per annunciare ai suoi 2,9 milioni di follower che si trova in questo splendido scorcio di Calabria.

Una birra a pranzo, un gelato “per gradire” e la promessa di mettersi subito dopo a dieta hanno fatto seguito nelle storie al primo lancio apparso sul profilo social del “bomberone”. E poi altri “indizi”, con le figlie riprese in un momento di gioco nel resort, quindi la passeggiata per le vie di Palmi e la visita in una gioielleria che non hanno lasciato più scampo a libere interpretazioni. Vieri a Palmi è ormai di casa!