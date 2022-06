Va in pensione l’”oracolo” calabrese del Parlamento Ue. Applausi a Bruxelles

Il saluto

BRUXELLES Per 36 anni è stato un punto di riferimento per tutta la sala stampa del Consiglio Europeo. A lui, Giuseppe Fulvo, tutti si sono rivolti, almeno una volta, per chiedere previsioni sulla fine delle interminabili riunioni notturne dei leader o dei ministri delle finanze. Per questo oggi i giornalisti di stanza a Bruxelles gli hanno tributato un fragoroso applauso quando il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel, insieme a Ursula von der Leyen ed Emmanuel Marcon, lo hanno voluto salutare e ringraziare pubblicamente al termine della conferenza stampa che ha segnato la chiusura del vertice europeo.

Arrivato a Bruxelles a nove anni con tutta la famiglia da San Donato di Ninea, in provincia di Cosenza, in cerca di una vita migliore, Giuseppe Fulvo, più conosciuto come Pino, ha prestato sempre servizio nelle sale stampa delle due sedi occupate nel tempo dal Consiglio, il palazzo Charlemagne prima e lo Justus Lipsius poi. Presidiando l’help desk della sala stampa e assistendo chi voleva porre domande ai leader europei.

Commosso per il tributo ricevuto, Pino a fine mese lascerà il suo posto di lavoro.

«Resterò a vivere a Bruxelles, qui ho tutta la mia famiglia. Ma certamente – ha detto congedandosi dagli amici giornalisti – avrò più tempo per tornare nella mia terra e frequentare finalmente con tutta calma le spiagge di Tropea, Diamante o Cetraro».