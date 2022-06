Nasce la nuova stagione di Serie A. Ecco tutto il calendario

Calcio

MILANO È stato sorteggiato a Milano il calendario della Serie A 2022-2023. Nella prima giornata il Milan campione d’Italia esordirà in casa contro l’Udinese nel fine settimana del 13-14 agosto. L’Inter al via in trasferta contro il Lecce, mentre la Juventus ospiterà il Sassuolo.

Tra gironi asimmetrici, quattro giornate da disputare con il mercato estivo ancora aperto e stop a metà stagione per i Mondiali in Qatar, sarà un calendario decisamente particolare quello che la Serie A per la stagione 2022/23.

In particolare come l’anno scorso sarà asimmetrico: l’ordine delle gare di ritorno, cioè, non sarà parallelo a quelle del girone d’andata. Già ad agosto, a mercato ancora aperto, sono previste 4 giornate.

Si partirà infatti nel weekend del 13-14 agosto, con ben quattro giornate che si disputeranno entro la fine del mese. Saranno quattro i turni infrasettimanali e ci saranno invece due pause per le nazionali (a fine settembre e a fine marzo) ma la novità principale riguarda appunto lo stop per i Mondiali: la Serie A giocherà l’ultima giornata il 13 novembre, con la pausa che quindi inizierà il 14 novembre con il campionato che ripartirà poi ufficialmente il 4 gennaio 2023.

Il calendario completo