Catanzaro crede nella rivoluzione di Fiorita: è il nuovo sindaco di Catanzaro. Donato battuto

il ballottaggio

CATANZARO Sono soltanto dati parziali, arrivati a mano a mano che si va completando il voto delle sezioni, dunque vanno presi con il beneficio dell’inventario ma autorizzano a certificare una tendenza. Che vede prevalere Nicola Fiorita nel ballottaggio che decide chi governerà il capoluogo. Il docente dell’Unical è dato al 58,6%, con lo sfidante (anche lui docente, ma dell’università Magna Graecia) Valerio Donato al 41,4% quando è stato scrutinata circa la metà dei voti.

Se il dato dovesse essere confermato, Fiorita e la sua coalizione a trazione civica con Pd e M5S saranno chiamati a guidare il capoluogo per i prossimi cinque anni senza contare sulla maggioranza in consiglio comunale. Catanzaro capovolge il dato storico che l’ha sempre vista, in qualche modo, una città di centrodestra, dopo il lungo “regno” di Sergio Abramo. Per il centrodestra a trazione Fi e Lega (pur senza simboli di partito), invece, arriverebbe una sconfitta per molti versi imprevista. I dati definitivi scioglieranno ogni dubbio. L’unica certezza, per adesso, è il crollo verticale dell’affluenza rispetto alla prima tornata.

Comunali, i risultati del primo turno a Catanzaro

Al primo turno è stato Valerio Donato ad ottenere il numero maggiore di consensi. Il docente di diritto privato all’Università “Magna Graecia” di Catanzaro sorretto da uno schieramento composto da forze di centrodestra, centrosinistra e moderate, con dieci liste senza simboli di partito, ha ottenuto 20.768 voti che gli hanno consentito di raggiungere il 44,01% dei consensi.

In particolare ad appoggiare la corsa del docente ci sono “Alleanza per Catanzaro” (che al primo turno ha ottenuto 3.468 voti), “Prima l’Italia” (2.930 voti), “Progetto CZ Catanzaro” (2.775 voti), “Catanzaro azzurra” (2.694 voti), “Riformisti avanti” (2.550 voti), “Cambiamo! Con Toti” (2.433 voti), “#Fare per Catanzaro” (2.279 voti), “Rinascita” (2.263 voti), “Italia al centro” (1.980 voti) ed infine “Volare alto” (1.328 voti). Le liste della coalizione di Donato hanno comunque complessivamente superato il 53% e hanno già la maggioranza in Consiglio comunale.

Il suo sfidante Nicola Fiorita il 12 giugno scorso si è piazzato al secondo posto per numero di preferenze, lontano però quasi quattordici punti percentuali dal rivale. Anch’egli docente ma all’Università della Calabria – insegna Diritto Canonico ed Ecclesiastico – ha totalizzato 14.966 voti pari al 31,71% dei consensi. A sostenere la sua corsa uno schieramento di centrosinistra composto da cinque liste. Si tratta di tre liste di civiche e due con i simboli di partito. Ed in particolare di “Cambiavento” che due settimane addietro ha ottenuto 3.373 voti, “Mo’ Fiorita sindaco” (3.318 voti), Partito democratico (2.664 voti), Movimento 5 stelle (1.271 voti) ed infine “Catanzaro Fiorita-Psi-Volt-Civiche (1.238 voti). (redazione@corrierecal.it)