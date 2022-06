Abuso d’ufficio, indagato il sindaco di Stefanaconi Salvatore Solano

l’inchiesta

VIBO VALENTIA È indagato per abuso d’ufficio Salvatore Solano, nella sua veste di sindaco di Stefanaconi (è anche presidente della Provincia di Vibo Valentia). L’indagine, condotta dall’Arma dei carabinieri, non è chiusa ma all’indagato è stato notificato un mandato di comparizione che racchiude le accuse che gli vengono contestate.

Fulcro della vicenda è una delibera del 2021 della giunta comunale che conferisce una serie di incarichi per le attività legali dell’ente a un avvocato ritenuto molto vicino a Solano, un noto amministrativista di Vibo che è stato dominus del politico diversi anni addietro, quando questi faceva pratica forense (attività poi abbandonata per dedicarsi alla carriera politica). L’avvocato, che non è indagato, è stato proposto ma mai candidato nel centrodestra come sindaco di Vibo nel 2019.

Il primo cittadino non si è astenuto dal votare al momento dell’approvazione della delibera che ha avuto esito positivo nei confronti del suo ex dominus.

Nei prossimi giorni Salvatore Solano, assistito dal proprio legale, sarà sentito dai magistrati di Vibo Valentia per chiare i contorni di questa vicenda. (a.truzzolillo@corrierecal.it)