Mangialavori: «A Catanzaro paghiamo la mancata unità al primo turno»

Commento al voto

CATANZARO «Prima di tutto rivolto i complimenti a Nicola Fiorita per la netta vittoria. Da parte nostra, c’è il rammarico di non essere riusciti a restare uniti al primo turno, altrimenti la partita sarebbe finita in modo diverso. Detto questo, concludo rivolgendo un auguro a Fiorita per una buona amministrazione». Così il senatore Giuseppe Mangialavori, coordinatore regionale della Calabria di Forza Italia, commenta con l’Ansa l’esito del ballottaggio per l’elezione del sindaco di Catanzaro, in cui Valerio Donato, candidato con il sostegno, tra gli altri, della stessa Forza Italia e della Lega, sia pure senza simboli di partito, è stato sconfitto da Nicola Fiorita, appoggiato da Pd, Movimento 5 Stelle e da alcune liste civiche.