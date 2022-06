Reggio Calabria, Metrocity: «Da Regione e Sacal silenzio assoluto sull’aeroporto»

L’attacco

REGGIO CALABRIA «Nulla di fatto. È trascorso quasi un mese dall’ultimo accorato appello delle istituzioni territoriali rivolto pubblicamente al presidente Occhiuto ed alla nuova governance di Sacal per il rilancio dell’aeroporto dello Stretto. E nonostante i buoni auspici annunciati e qualche proposito ottimista circa presunte novità che avrebbero dovuto riguardare il nostro aeroporto, nulla di nuovo appare all’orizzonte per il Tito Minniti». Cosi in una nota congiunta i consiglieri della maggioranza metropolitana alla guida di Palazzo Alvaro.

«Dopo mesi di paziente attesa – prosegue la nota – dopo il lungo periodo di stallo caratterizzato dalla precedente governance, ed il brutto pasticcio della cessione della maggioranza Sacal in mano ai privati, a partire dal suo insediamento fino ad oggi il presidente Occhiuto si è limitato a ripristinare lo status quo precedente, riparando in parte ai danni prodotti dalla sua stessa parte politica. Nel frattempo però è passato quasi un anno, ci troviamo nel pieno dell’anniversario dei Bronzi di Riace, ed il nuovo Amministratore, nominato ormai da quasi due mesi non ha ancora ritenuto opportuno comunicare nulla di concreto rispetto ai programmi di sviluppo sul nostro aeroporto».

«Circa un mese fa – proseguono i consiglieri metropolitani – avevamo chiesto che venisse ripristinata la tratta Reggio-Torino, sulla quale era stata annunciata la cancellazione con l’ennesima spoliazione operata ai danni del nostro aeroporto. Proprio in seguito a quella interlocuzione, ed alla successiva netta presa di posizione da parte di Confindustria Reggio Calabria, il presidente di Sacal si era affrettato a comunicare, nel bel mezzo di un’assolata domenica di inizio giugno, che la società regionale aveva ottenuto ben tre nuove rotte dall’aeroporto reggino, rimandando i dettagli ad una successiva comunicazione ed annunciando novità in merito “nei prossimi giorni”. Bene è trascorso ormai quasi un mese da allora, il prossimo weekend segnerà l’inizio di luglio, ma delle tre nuove rotte annunciate da Sacal ancora nessuna notizia concreta. A differenza di ciò che sta avvenendo invece a Lamezia dove proprio in questi giorni prenderanno il via due nuovi collegamenti internazionali con Berlino e Vienna».

«Su questi aspetti, cosi come sul tanto sbandierato progetto di ammodernamento dell’aerostazione, con il finanziamento di 25 milioni annunciato quasi quattro anni fa, chiederemo formalmente alla Regione e alla nuova governance di Sacal di relazionare di fronte alla comunità reggina, dichiarando in maniera aperta e trasparente i programmi che intendono mettere in campo per l’annunciato rilancio del nostro aeroporto. La pazienza dei reggini è ampiamente terminata. Se Sacal intende disgovernare il Tito Minniti come ha fatto in questi anni, lo affermi pubblicamente – conclude la nota dei consiglieri – la Metrocity troverà una soluzione differente per garantire all’Aeroporto una guida autorevole, ambiziosa e concreta»