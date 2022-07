Nasce a Lamezia l’Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia. «Un forte contributo per la società»

la presentazione

LAMEZIA TERME L’impegno del Tribunale di Lamezia Terme sul territorio lametino non si arresta. Anzi, si evolve plasmandosi continuamente, in modo costruttivo e proficuo, sulle necessità del tessuto sociale, talvolta emergenziali, altre volte seguendo un filo conduttore ben preciso, lungo un percorso di formazione e sviluppo. È su queste basi che, proprio a Lamezia Terme, è nata la nuova sezione territoriale di Ondif, ovvero l’Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia e che ha come obiettivi proprio la ricerca e lo studio «dell’evoluzione e delle tendenze del diritto di famiglia» nonché la promozione di iniziative «di studio, confronto, dibattito, formazione e aggiornamento professionale».

Ondif Lamezia

Ed è proprio questo il senso dell’iniziativa organizzata nella sala biblioteca del Tribunale lametino, evento moderato dall’avvocato Serena Perri, presidente dell’Aiga Lamezia Terme e che, oltre alla presenza del presidente del Tribunale, Giovanni Garofalo, ha visto tra gli altri la presenza di Angela Davoli, presidente proprio di Ondif Lamezia e l’avvocato professore Claudio Cecchella, presidente nazionale di Ondif nonché ordinario di Diritto Processuale Civile all’Università di Pisa, arrivato a Lamezia Terme proprio per relazionare sulla nuova riforma del processo di famiglia in seguito alla legge n. 206/2021 entrata in vigore dallo scorso 22 giugno.

«Attività frenetica del Tribunale lametino»

Ma la presenza, a Lamezia, dell’associazione Ondif è quanto mai necessaria all’interno di un tessuto sociale che, come testimoniato dai fatti di cronaca ma non solo, ha un estremo bisogno quanto meno di un confronto tra i professionisti del settore per poter poi relazionarsi al meglio con le famiglie e i minori. «Siamo orgogliosi di presentare anche a Lamezia questa nuova sede Ondif, e lo facciamo alla presenza di una illustre figura come Cecchella – spiega al Corriere della Calabria Angela Davoli, presidente di Ondif Lamezia Terme – e abbiamo ritenuto di formare la sezione lametina per poter arricchire, insieme alle altre associazioni e alle Camere, un quadro di per sé già molto attivo di questo Tribunale. Fra queste stanze e questi corridoi da tempo si registra un’attività frenetica su discussioni e formazione, e soprattutto sulla diffusione della cultura giuridica».

Studio e approfondimento

«In questo contesto ricco – spiega ancora Angela Davoli – abbiamo voluto quindi soffermarci sullo studio e l’approfondimento del diritto di famiglia e delle famiglie che, proprio in questa fase storica, sono sempre più al centro dell’attenzione e di numerosissime vicende. Assistiamo a continui drammi legati alla separazione dei genitori, con il coinvolgimento dei minori, e quindi lo studio, l’approfondimento e la diffusione di tutto quello che è legato al diritto di famiglia è importante, e ci è sembrato giusto farlo attraverso questa nuova sezione». «Con la speranza – continua – che molti altri colleghi possano aderire presto con le iscrizioni, e magari procedere insieme alle altre associazioni a questo approfondimento del tema che ci coinvolge con un approccio molto diverso rispetto a quello comune di un avvocato con altre materie». «Con Ondif, dunque, vorremmo portare un fronte contributo all’avvocatura ma anche a tutta la società».

Ondif Lamezia, dunque, sarà guidato dall’avvocato Angela Davoli mentre la vicepresidente sarà l’avvocato Marianna Scaramuzzino. La segretaria di sezione sarà invece l’avvocato Ernestina Monica Greco mentre il tesoriere sarà l’avvocato Francesca Longo. (redazione@corrierecal.it)