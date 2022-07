l’emergenza

COSENZA Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato a Mendicino, in provincia di Cosenza. In una vasta area, 𝐢𝐧 𝐥𝐨𝐜𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚̀ 𝐒𝐞𝐫𝐫𝐨𝐧𝐢, il rogo da qualche ora ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco con mezzi da terra e con l’intervento di due Canadair impegnati nelle operazioni di spegnimento. Il lavoro dei vigili è costante per evitare che le fiamme possano raggiungere le vicine abitazioni.