Maipiùstragi, Cgil Calabria e Lombardia motivano l’adesione: «Per il bene del lavoro»

Contro la ‘ndrangheta

CATANZARO Cgil Lombardia e Cgil Calabria annunciano di aderire alla manifestazione #Maipiùstragi che si terrà domani, martedì 5 luglio, in piazza Duca D’Aosta a Milano, contro la ‘ndrangheta e a sostegno del procuratore Nicola Gratteri.

«E’ necessario alzare la soglia d’attenzione – dichiarano i segretari generali Alessandro Pagano (Lombardia) e Angelo Sposato (calabria) – e il livello dell’impegno delle istituzioni e della società sul tema della legalità e del contrasto alla criminalità organizzata. Nel mondo del lavoro le mafie operano una continua distorsione delle regole del mercato e della trasparenza, a scapito di una corretta concorrenza tra imprese rispettosa delle norme e dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori».

Le due organizzazioni sindacali aggiungono: «La lotta alle mafie e alla corruzione, il rispetto delle regole e dei diritti sono per noi una scelta strategica per contribuire ad uno sviluppo economico sostenibile, alla buona occupazione e alla coesione sociale. Ecco perché saremo in piazza domani, ancora una volta in prima fila nel contrasto alle mafie, per il bene del lavoro».