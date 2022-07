Stipendi da fame e ritmi disumani, l’Usb Calabria si mobilita a tutela dei lavoratori stagionali

la campagna

CATANZARO Stipendi da fame a fronte di turni di lavoro sfiancanti, in condizioni proibitive e a volte disumane e senza alcuna tutela professionale e assicurativa, buste paga farlocche e spesso inesistenti, pressioni e minacce di ogni genere. Il nuovo fronte dello sfruttamento del lavoro è quello che si consuma in piena estate sotto la spinta di un turismo intensivo che fa carta straccia dei diritti dei lavoratori: per dire basta a questo andazzo l’Usb ha lanciato una campagna al tempo stesso di denuncia e di sensibilizzazione con uno slogan che è un pugno nell’occhio e una provocazione, “Cercasi Schiavo”.

Una campagna che l’Usb ha avviato anche in Calabria facendo oggi tappa all’Ispettorato del lavoro di Catanzaro. «Sono migliaia, le segnalazioni che l’Usb riceve in termini di sfruttamento dei lavoratori e di mancato rispetto dei contratti in alberghi, ristoranti, bar, pizzerie, gelaterie, pub, B&B, lidi, resort e camping», riferiscono i dirigenti regionali dell’Usb. «L’obiettivo della campagna – dichiara poi nello specifico Giuseppe Ranieri, dell’Usb Calabria – è combattere una narrazione a senso unico, ma soprattutto cercare di unire il fronte degli sfruttati per reclamare condizioni per lo meno dignitose e combattere lo sfruttamento ricacciando una volta per tutte chi subisce una fascinazione per certe modalità di lavoro, laddove merita di stare: in un passato lontano e da lasciare dove sta. Continuiamo a raccogliere le testimonianze degli stagionali, anche quest’anno ne stanno già arrivando a bizzeffe, e solleviamo l’attenzione su un tasto dolente: gli stipendi sono quelli che sono ma le condizioni di lavoro sono persino peggiorate. La casistica dei soprusi è varia, e bisogna dire che spesso sono gli stessi lavoratori a denunciare, soprattutto gli aspetti retributivi, a fine stagione. Ci troviamo di fronte a un attacco frontale da parte del padronato per ridefinire al ribasso i contratti lavorativi».

«La pietra dello scandalo – spiega il dirigente Usb – sarebbe il reddito di cittadinanza, accusato di concorrenza sleale, da parte di chi evidentemente ritiene concorrenziale per le sue attività un salario mensile medio di 500 euro, nella stragrande maggioranza dei casi senza giorni liberi». Secondo Ranieri «il punto è sempre quello: allo sviluppo del turismo in Calabria non corrisponde un miglioramento delle condizioni di lavoro dei stagionali. Sollecitiamo un forte controllo da parte degli Ispettorati di lavoro al quale chiediamo un confronto per capire quali sono le strategie che si possono adottare, se si può collaborare in modo comune per cercare di debellare una piaga che – rimarca il dirigente Usb Calabria – è sotto gli occhi di tutti».