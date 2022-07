Addio a Corrado Morrone, papà del giornalista e scrittore Emiliano

l’ultimo saluto

E’ scomparso Corrado Morrone, papà di Emiliano, collega giornalista e scrittore tra i più apprezzati in Calabria. A Emiliano e alla sua famiglia le commosse condoglianze e l’abbraccio del direttore Paola Militano e delle redazioni del “Corriere della Calabria” e dell’”Altro Corriere Tv”. Cordoglio è stato espresso anche dal sindaco di San Giovanni in Fiore Rosaria Succurro con un post su face book: “Ho da poco ricevuto una triste notizia che riguarda il nostro portavoce ed addetto alla comunicazione Emiliano Morrone. Purtroppo è venuto a mancare suo padre, nella città di Bergamo. Siamo molto legati ad Emiliano e proprio per questo ci stringiamo al suo dolore che vogliamo condividere con lui ed i suoi familiari”.