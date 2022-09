Boschi incontra i giovani a Rende: «Hanno idee e passione, bisogna solo incoraggiarli»

politiche 2022

COSENZA Dimenticati, disillusi, disincantati e profondamente rassegnati. È un popolo quello dei giovani calabresi sempre più distante dalla politica, dalle istituzioni, deciso ad abbandonare la regione in cerca di fortuna altrove. Sono tre milioni di ragazze e ragazzi che in Italia non studiano e non lavorano. «Investire sui giovani è un’opportunità per il Paese. Non servono sussidi ma incentivi per la formazione, per lavorare, fare impresa», sottolinea Maria Elena Boschi, presidente dei deputati di Italia Viva, e capolista in Calabria alla Camera per il terzo polo. Oggi A Rende, Boschi ha incontrato una rappresentanza di universitari calabresi.





Giovani, lavoro e futuro

«Gli studenti si stanno preparando ad affrontare le sfide del lavoro e del futuro. Oggi parleremo di Università, di diritto allo studio ascoltando soprattutto le loro problematiche. Se un ragazzo vuole fare delle esperienze all’estero ben vengano, l’importante è che sia una libera scelta e non un obbligo perché non si hanno occasioni e opportunità nella propria terra», sostiene Boschi. Che aggiunge: «Vogliamo creare le condizioni per permettere a chiunque di poter restare». Le recenti inchieste, tuttavia, ci restituiscono un quadro assai allarmante con riferimento al tessuto imprenditoriale calabrese che in alcuni territori viene letteralmente piegato ai diktat del clan egemone deciso ad imporre “la tassa non dovuta”. Un clima di rassegnazione macchiato dalle richieste estorsive imposte anche per mezzo di minacce e intimidazioni. «Il tema della legalità c’è, è innegabile ed è uno dei limiti allo sviluppo di questa terra, ma c’è una Calabria sana, una Calabria piena di energie e pronta a dimostrare che esiste un futuro diverso, che è possibile fare impresa».





Incoraggiare i giovani

«I giovani bisogna soltanto incoraggiarli», confessa Boschi « senza ricorrere l’assistenzialismo». «L’aiuto dello Stato non è una strada obbligata da percorrere ed ecco perché ho deciso di essere qui stamattina ad ascoltare le loro proposte, i problemi della loro quotidianità, hanno a cuore la cosa pubblica, hanno interesse a far crescere la loro comunità ed hanno voglia di impegnarsi». In Calabria «gli studenti vanno sostenuti, iniziando ad evitare la dispersione scolastica, azzerando la povertà educativa che purtroppo rappresenta un problema in molte zone del paese». La proposta del Terzo Polo riguarda «accordi le migliori università del nostro paese, detassazione (triennale) per i giovani (sotto i 25 anni) che aprono un’attività ed ancora zero Irpef». Che tradotto vuol dire «zero tasse sulla persona. Queste sono tre proposte concrete».