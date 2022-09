Spezzano della Sila, scomparso un uomo di 80 anni

le ricerche

SPEZZANO DELLA SILA Dal tardo pomeriggio di oggi non si hanno notizie di un uomo di 80 anni G.B. che si trovava in montagna in cerca di funghi. Il Soccorso Alpino e Speleologico Calabria è stato allertato dai Carabinieri Forestali di Camigliatello Silano per prendere parte alla ricerca dell’anziano. Le ricerche, al momento sospese, senza esito positivo, si sono concentrate nella zona di Monte Scuro, nel comune di Spezzano della Sila – Parco della Sila -, dove è stata ritrovata l’auto dell’uomo. Presenti sul posto operatori e tecnici della Stazione Alpina Sila Camigliatello, i militari del Soccorso Alpino Guardia di Finanza di Cosenza, Carabinieri e Vigili del Fuoco. Le ricerche riprenderanno domani mattina.