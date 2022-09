Incidente a Cassano, due feriti

Il sinistro

CASSANO ALLO IONIO Traffico provvisoriamente bloccato in entrambe le direzioni lungo la strada statale 534 “Di Cammarata e degli Stombi”, nel territorio comunale di Cassano allo Ionio, in provincia di Cosenza. Il sinistro, avvenuto in corrispondenza del km 15,750, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto due autovetture e causato il ferimento di due persone.

Il traffico al momento viene deviato su viabilità locale segnalata in loco. I sanitari del 118 sono intervenute per soccorrere i feriti che sono stati trasportati in ospedale.

Il personale di Anas, delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco sono sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile