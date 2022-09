Orrico-Gentile e Baldino-Furgiuele, sfide all’ultimo voto a Cosenza e Corigliano Rossano

uninominale camera

CATANZARO Alla Camera, nel collegio uninominale Cosenza Tirreno, con 108 sezioni scrutinate su 537, Anna Laura Orrico, candidata del M5S, è in vantaggio con il 36,41% su Andrea Gentile, candidato del centrodestra al 36,29% (sono 30 i voti di vantaggio per la pentastellata) e quello di centrosinistra Vittorio Pecoraro con il 16,74%.

Nel collegio Corigliano-Rossano Crotone, con 57 sezioni scrutinate su 551, è in testa il candidato di centrodestra Domenico Furgiuele con il 39,13% davanti alla candidata 5 Stelle Vittoria Baldino (38,68%). I voti di scarto sono soltanto 40. Più indietro il candidato di centrosinistra Giovanni Papasso (23,39%).

Nel collegio di Catanzaro è in testa Wanda Ferro, candidata del centrodestra con il 46,36% davanti a Elisa Scutellà, M5S, con il 28,45% e Giusy Iemma (centrosinistra) con il 16,46%. Le sezioni scrutinate sono soltanto 12 su 424.

Nel collegio Vibo Valentia-Gioia Tauro guida, con 52 sezioni scrutinate su 402, Giovanni Arruzzolo, consigliere regionale di Forza Italia, con il 53,53% davanti a Riccardo Tucci (M5s) con il 21,67%. Segue Dalila Nesci (centrosinistra) con il 13,71%.

Nel collegio di Reggio Calabria – con 105 sezioni scrutinate su 487 – in testa il candidato di centrodestra Francesco Cannizzaro con il 49,37%, davanti a quello del centrosinistra Domenico Battaglia (20,05%) di poco avanti a quello 5 Stelle Fabio Foti (19,55).