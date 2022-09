Proiezioni, i risultati “premiano” il centrodestra – In tempo reale

Politiche 2022

ROMA La proiezione su dati reali confermano il dato tendenziale emerso dagli exit poll che segnalano il successo del centrodestra per questa tornata elettorale.

In particolare le proiezioni di Swg/La7 per il Senato indica:

Centrodestra 43,3%

Fratelli d’Italia 26%

Lega 8,4%

Forza Italia 7,9%

Noi Moderati 1%

Centrosinistra 25,4%

PD 18,1%

Verdi + Sinistra 3,6%

+Europa 3,1%

Impegno Civico 0,6%

Movimento 5 Stelle 17%

Terzo polo: Azione e Italia Viva 7,9%

Italexit 1,7%

Avanti anche alla Camera

In base alla prima proiezione di Swg per La7 (copertura al 2%) alla Camera il centrodestra è al 44,3%, il centrosinistra al 30,9%. Alla Camera Fdi è primo partito con il 27%.

Proiezione Quorum/SkyTg24

Lega e Fratelli d’Italia da soli non avrebbero la maggioranza per formare un governo, determinanti i voti di Forza Italia. Emerge dalla prima proiezione di Quorum/Youtrend per SkyTg24: alla Camera, Fratelli d’Italia avrebbe 113 seggi, Lega 65, Forza Italia 48, Noi Moderati 7; Pd 65, Verdi-Sinistra 12, Più Europa 12, Impegno Civico 1, M5s 47, Svp 3, Azione Iv 19, Estero 8.

Situazione analoga al Senato: FdI 68, Lega 28, Fi 18, Noi Moderati 2; Pd 33, Verdi-Sinistra 6, Più Europa 3, M5s 25, Azione Iv 10, Svp 3, Estero 3.

In base alla prima proiezione di Quorum/Youtrend per SkyTg24 il centrodestra al Senato ha 116 seggi, il centrosinistra 42, M5s 25, Azione/Iv 10, Estero 4, Altri 3.

Per la prima proiezione di Quorum/Youtrend per SkyTg24 il centrodestra alla Camera elegge 233 parlamentari, il centrosinistra 90, il Movimento 5 Stelle 7, Azione/Italia Viva 19, altri 3, Estero 8.

Seconda proiezione Tecné: Centrodestra al 42,1% al Senato

Seconda proiezione realizzata da Tecné. Secondo quanto emerso, il Centrodestra sarebbe avanti al Senato con una percentuale del 42,1%. Mentre il Centrosinistra sarebbe al 26,1%. Segue il Movimento 5 Stelle al 17%, Azione al 6,9% e Italexit all’1,5%.

Tra i singoli partiti risulterebbe Fdi al 25,4%, secondo partito la Lega al 8,1%, Forza Italia 8,2%, Pd 19,3%.

Il Centrodestra avrebbe tra i 108 e i 128 senatori. Il centrosinistra tra 31 e 51, M5s tra 20 e 30, Azione tra 7 e 9 senatori.