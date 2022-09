Uninominali Senato: Minasi verso la vittoria. Saladino-Rapani, duello serrato con il M5S in testa di poco

le sfide

La candidata del Movimento 5 Stelle Maria Saladino è al momento prima nel collegio uninominale Cosenza-Crotone per il Senato. Si tratta di un primo dato parziale maturato dopo lo spoglio dei voti di 300 sezioni su 1.088. Saladino ha al momento il 37,67%. Segue il candidato di centrodestra Ernesto Rapani con il 36,77%. Più staccata la candidata di centrosinistra, Francesca Dorato, terza con il 15,98%. Duello serrato, dunque, come previsto in alcuni sondaggi della vigilia e dai primi exit poll di YouTrend. La distanza tra i due candidati è di poco più di 700 voti.

Minasi verso il Senato

Nell’altro collegio uninominale per il Senato – Catanzaro-Vibo-Reggio – con 473 sezioni scrutinate su 1.313 è in netto vantaggio la candidata di centrodestra Clotilde Tilde Minasi con il 46,24%, seguita dal candidato 5 Stelle Giuseppe Auddino con il 22,52% e terzo Francesco Pitaro, del centrosinistra con il 19,52%. Minasi, assessore regionale al Welfare in quota Lega, si avvia dunque verso Palazzo Madama.